Firenze – Domani 10 giugno in Prefettura a Firenze si terrà una riunione di coordinamento per esaminare in maniera congiunta la situazione della sicurezza dei territori tra le province di Firenze e Pisa, con un focus particolare sulle iniziative di prevenzione antimafia.

Parteciperanno il prefetto di Firenze Laura Lega e il prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, i procuratori della Repubblica di Firenze Giuseppe Creazzo e di Pisa Alessandro Crini e i vertici provinciali delle forze dell’ordine di entrambe le province.