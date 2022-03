Prato – Nelle ultime ventiquattro ore, secondo quanto diffuso dalla Prefettura pratese, sono giunti 3 profughi di cui 1 minore nel territorio di Prato.

In generale, sono 352 i cittadini ucraini presenti nella provincia di Prato e di questi 166 sono minorenni.

Nel sistema di accoglienza dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinari), allo stato attuale, sono state accolte 74 persone, di cui 41 minori; la rimanente parte dei profughi continua ad essere ospitata in abitazioni private.

Per quanto attiene agli inserimenti dei minori nelle scuole, le richieste presentate sull’intero territorio provinciale ammontano a 25, rispettivamente presso l’Istituto Puddu, l’Istituto Mascagni, il Liceo Copernico, la scuola dell’Infanzia Collodi (IC Malaparte), la Scuola Primaria Pacetti, il Liceo Cicognini Rodari, l’Istituto Gramsci Keynes, l’Istituto Comprensivo Pertini di Vernio, l’Istituto Comprensivo Bartolini di Vaiano, l’Istituto Comprensivo Margherita Hack di

Montemurlo, la scuola infanzia Villa Charitas, 1a primaria Guasti e la primaria Borgonuovo, le scuole dell’infanzia “Convenevole da Prato” e “Il Pontormo”, la scuola primaria “Castellani” e la scuola media “Marco Polo”.