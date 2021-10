Bagno a Ripoli – Al personale dell’Osma, in prima linea dall’inizio dell’emergenza, è stato consegnato dal sindaco Francesco Casini il Premio “Merito, Impegno, Comunità”, ideato dall’amministrazione per rendere omaggio a chi si è contraddistinto con la propria attività meritoria, l’impegno e le energie profuse nel raggiungimento di traguardi e obiettivi finalizzati al bene collettivo. Il sindaco, ringraziando tutti i presenti, ha rimarcato l’importanza dell’ospedale, centro di riferimento per le cure Covid e per la salute dei cittadini di tutta l’area fiorentina, ha ricordato l’impegno costante di tutto il personale del Santa Maria Annunziata, ad ogni livello, fin dall’inizio dell’emergenza, dalle prime concitate settimane della pandemia, fino allo sforzo più recente per la campagna vaccinale. Accanto al sindaco, presenti le assessore Francesca Cellini (sviluppo economico) e Eleonora Francois (sociale). Presente inoltre il sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani.

A ricevere il riconoscimento in rappresentanza di tutto il personale del Santa Maria Annunziata sono stati: il Direttore sanitario dell’ospedale, il dottor Andrea Bassetti; la dott.ssa Germana Ruggiano, Direttore della struttura complessa Medicina d’Urgenza dell’ospedale; il dottor Aris Tsalouchos in rappresentanza del dottor Pietro Claudio Dattolo, Direttore Struttura Complessa Nefrologia dell’Osma e presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze; il dottor Vittorio Pavoni, Direttore della Struttura Anestesia e rianimazione (terapia intensiva) del Santa Maria Annunziata; il dottor Massimo Di Pietro, Direttore della Struttura Complessa Malattie Infettive; la dott.ssa Silvia Pettini, Coordinatrice Professioni infermieristiche, in rappresentanza della dott.ssa Patrizia Grassi, Dirigente Professioni sanitarie e responsabile Firenze Sud-Est Santa Maria Annunziata; la dott.ssa Fiorella Piani, Direttore Medicina Covid del Santa Maria Annunziata e il dottor Enrico Benvenuti, Direttore della struttura complessa Geriatria Firenze e Empoli dell’Asl Toscana centro.