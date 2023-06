Targhe, collari dedicati, pergamene, leoni d’oro e argento sempre con il simbolo della città: il “Leone d’Oro” che da sempre simboleggia Venezia e la Repubblica Serenissima. Raffigurato come Leone alato, non tutti sanno che è la raffigurazione dell’evangelista San Marco, la cui salma fu portata a Venezia da due mercanti veneziani da Alessandria d’Egitto.

Il prestigioso riconoscimento è nato come Gran Premio Internazionale di Venezia alla fine degli anni ’40; in seguito è divenuto Leone d’Oro proprio per dare ancora più evidenza al lustro e all’importanza del premio stesso.

Nel 2007 è stato istituito il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia con presidente il dott. Sileno Candelaresi, coadiuvato dalla D.ssa Tina Bianco che hanno avuto il compito di organizzare e gestire le manifestazioni di premiazione da quell’anno sino ad oggi.

In presenza di nomi di alto spessore come “lo chef del cioccolato” Ernst Knam, il mondo della tv Gianfranco Sciscione, il campione italiano Aldo Montano, il Magistrato Catello Maresca, il dott. Nicola Gratteri, il giornalista Alfonso Signorini e potremmo continuare con diversi imprenditori nazionali, a cui sono stati assegnati questi riconoscimenti, anche Cornacchia viene premiato per rappresentare il suo mondo: quello della cucina. Un mondo in continua evoluzione e di interesse globale. Un mondo importante che lo chef Cornacchia porta ovunque sia possibile.

“È sicuramente un premio prestigioso che arriva dopo anni di sacrifici a livello professionale. Dedico questo premio in primis alla mia fidanzata che sempre mi supporta, a tutte le persone che ho accanto e che hanno sempre creduto nelle mie potenzialità, come l’Unione regionale Cuochi, e alla mia famiglia- afferma Cornacchia- Lo “Star chef lion golden” mi gratifica particolarmente perchè corona la mia carriera professionale, talvolta molto faticosa, ma ricca di soddisfazioni. Sono fiero e onorato di aver ricevuto un premio così importante, che mi ha emozionato perché, ogni anno, viene assegnato a importanti personaggi della cultura italiana”.

In foto Daniele Cornacchia