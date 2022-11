Carmignano – Il Premio di Poesia Bacchereto conferma la propria natura nazionale: alla 14esima edizione i partecipanti provengono da tutta Italia e hanno superato il record dello scorso anno passando da 513 a 531.

Il 26 novembre, la giuria decreterà i vincitori fra i 46 finalisti selezionati nel lungo lavoro fatto per cinque mesi da Laura Monaldi, Franco Manescalchi, Alessandro Pagnini, Cristina Privitera e Stefania Stefanelli.

“Quella di sabato prossimo – spiega il presidente Petracchi – sarà un pomeriggio di Cultura a 360 gradi. Non solo decreteremo i cinque vincitori e i tre con menzione speciale, ma presenteremo l’Antologia con le 46 poesie arrivate in finale. Un pomeriggio d’eccezione, scandito dalle note del sax di Filippo Grassi e dall’armonia della danzatrice e performer Virginia Gradi. Spero che gli amanti della poesia non si perdano questo appuntamento”.

Si svolgerà a Bacchereto, nella sala delle cerimonie Don B. Bartolini di piazza Verdi, alle ore 16:30 con ingresso gratuito, alla presenza della giuria e delle autorità.

“Siamo fieri di aver ridato vita a questo appuntamento con la forma d’arte più nobile dello scibile umano – commenta il sindaco Edoardo Prestanti -. È un fiore all’occhiello per tutta la provincia di Prato. Grande livello e grande organizzazione. Un vero vanto”.