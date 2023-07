Firenze – Premio del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze per la diplomazia culturale a Dario Cecchini il 13 luglio 2023, presso l’Antica Macelleria Cecchini a Panzano in Chianti.

Il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze promuove da tempo la ricca collaborazione culturale tra gli Stati Uniti e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. Gli storici e continui contributi, dei cittadini americani e di coloro che sono americani “di adozione”, alla vita culturale e intellettuale della Toscana, anche durante la pandemia, sono troppo vasti per essere citati singolarmente. Tuttavia, alcuni contribuiti spiccano per l’impegno profuso e l’impatto suscitato. E, molto occasionalmente, pochi eletti risaltano per la singolare genialità e dedizione, richiamando l’interesse dell’Italia, degli Stati Uniti e del mondo.

Attraverso il reciproco apprezzamento per la cucina dell’altro si è creato un importante legame culturale tra Italia e Usa. Questo è il motivo principale per il quale la Console Generale Ragini Gupta ha consegnato il Premio del Consolato Generale Dario Cecchini.

Alla cerimonia la Console Generale Ragini Gupta ha dichiarato: “Dario Cecchini rappresenta un esempio principale di leadership – come diplomatico culinario. Quando gli americani si recano in Toscana per assaggiare la sua bistecca, non si tratta solo di un pasto: lui lo rende un’esperienza culturale coinvolgente. Sentono un’immediata affinità culturale e vogliono imparare e sperimentare di più su ciò che l’Italia ha da offrire. Dario Cecchini ha creato dei ponti tra i nostri popoli attraverso il cibo. L’amore e l’apprezzamento per la buona tavola è un legame che fa parte delle fondamenta dell’amicizia tra il popolo italiano e quello americano, su cui si basa la partnership strategica tra Stati Uniti e Italia”.

Ha continuato così la Console Generale Gupta: “E’ un onore per me consegnare a Dario Cecchini questo premio, non solo come rappresentante del governo degli Stati Uniti, ma come americana il cui amore per la bistecca è nato nella sua cucina”.

Nella foto Ragini Gupta con Dario Cecchini