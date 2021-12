Firenze – Verrà attribuito al Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori l’edizione 2021 del Premio Excellence Award dedicato ad una personalità che si è contraddistinta per la sua attività a favore della società e per il bene comune.

Il prestigioso riconoscimento, verrà consegnato nel corso di una serata conviviale all’Hotel Savoy di Firenze, sabato 11 Dicembre alle ore 18 è promosso dalla Young President Organization (YPO), la più importante rete al mondo di CEO che riunisce o ltre 32 mila amministratori delegati e presidenti in oltre 170 Paesi.

In Italia è stata fondata nel 2002 e i Chapters italiani contano circa 140 membri. Il Premio è stato consegnato a Salvadori da Paolo Fantacci uno dei fondatori di YPO in Italia per il prezioso e insostituibile ruolo che la Fondazione CR Firenze svolge al servizio della città e della regione. Il Premio è stato attribuito, negli anni, a Leonardo Ferragamo, Enrico Marinelli, Giorgio Moretti, Lamberto Frescobaldi, Cristina Acidini, Emilio Pucci, Anna Mazzini.

Foto: Luigi Salvadori