Fiesole – Sono stati scelti i tre finalisti della XXXI Edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40. Gli autori selezionati sono: Mattia Corrente con La fuga di Anna edito da Sellerio, Irene Graziosi con Il profilo dell’altra, edito da Edizioni e/o e Bernardo Zannoni con I miei stupidi intenti, edito da Sellerio.

Il Premio Fiesole Narrativa è fra i più importanti premi letterari italiani per la letteratura under 40, assegnato negli anni passati ad autori che si sono poi definitivamente affermati come Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Roberto Cotroneo, Silvia Ballestra, Pietro Grossi, Paolo Sorrentino, Ascanio Celestini, Chiara Valerio, Nadia Terranova.

La giuria, che ha selezionato i tre scrittori che si contenderanno l’assegnazione del premio, è presieduta da Franco Cesati e composta da Caterina Briganti, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio Paloscia, Lorella Romagnoli e Francesco Tei.

La premiazione avrà luogo sabato 5 novembre 2022, alle ore 17.30, a Fiesole, nella Sala del Basolato, in Piazza Mino. In quell’occasione, come ogni anno, verranno assegnati anche alcuni premi speciali a chi si è distinto nella diffusione della cultura.