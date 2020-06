Firenze – Seconda edizione del Premio Lorenzo Bargellini, ancora una volta l’iniziativa si mostra in grado di assolvere al ruolo di far emergere straordinarie analisi e studi portati nel cuore dei disagi e delle nuove problematiche della socialità. Quest’anno ha ricevuto la palma “Spazi di desiderio. Adolescenza nel post-sisma aquilano”, la tesi di dottorato in Storia, Antropologia, Religioni (Curriculum Antropologia) all’Università di Roma La Sapienza, di Rita Ciccaglione.

“Tutte le tesi pervenute sono state contraddistinte da solide ricerche sul campo e da approcci che con intelligenza critica hanno saputo affrontare il tema dell’abitare attraverso la lente delle pratiche di resilienza e di auto- organizzazione sociale e abitativa”, fanno sapere dalla commissione del Premio. Il Premio è stato attribuito dopo un’attenta valutazione, eseguita in base ai criteri di “pertinenza con i temi del bando, innovazione e originalità, rigore metodologico, public engagement, chiarezza espositiva”. Ed ecco la motivazione per l’attribuzione del Premio: “per la messa a fuoco originale del tema delle vecchie e nuove pratiche dell’abitare in un contesto fortemente sfidante quale quello del post- terremoto aquilano che ridefinisce fragilità sociali, disequilibri di potere e relazioni di disuguaglianza; per uno sguardo etnografico fertilizzato dalla letteratura interdisciplinare attraverso il quale il lavoro propone una diversa considerazione dei soggetti e della loro capacità di autorganizzazione, prospettando originali proposte di intervento; per l’accuratezza metodologica e la sapiente conduzione del lavoro sul campo”.

Menzione di merito.

Verena Lenna, “The project of property as emancipation. A Community Land Trust in Brussels”, Doctor of Urbanism (PhD) and Doctor of Engineering Science (PhD): Architecture, Università IUAV di Venezia e Katholieke Universiteit Leuven.

Motivazione: per “le premesse e le finalità della ricerca, così come per il ruolo e la prospettiva militante della scrivente; per il contributo offerto alla comprensione del processo di sviluppo del quartiere disagiato di Molenbrok” nella città di Bruxelles; per l’articolazione del rapporto tra proprietà ed emancipazione, anche attraverso una analisi storica sulla evoluzione delle categorie ad esse collegate.

Roberta Pacelli, Il planner, la tartaruga e l’altro. Disobbedienza ed azione pubblica ai margini dello sviluppo urbano, Tesi di dottorato Curriculum di Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del territorio, Università IUAV di Venezia.

Motivazione: per l’approfondita analisi critica dei modelli di progettualità urbana nei contesti di forte marginalità sociale, per la coerente lettura, durante una difficile esperienza di attivismo, di un territorio urbano sgretolato e sregolato, ben indagato nella sua complessità di forme plurime e complesse di subalternità sistemica, per la capacità di interrogarsi su processi e strumenti che possano facilitare l’espressione di domanda politica da parte di soggetti sociali deprivati dei loro diritti.

Giacomo Pozzi, La centralità dei margini. Politiche dell’abitare e pratiche di ospitalità nella Milano contemporanea, Dottorato di Ricerca in Antropologia Culturale e Sociale, Università di Milano-Bicocca.

Motivazione: per aver posto al centro della questione dell’abitare urbano, nel caso specifico della città di Milano, il tema degli sfratti, affrontandolo con un apparato teorico solido, ma soprattutto attraverso una ricerca etnografica posizionata e impegnata, capace di rendere conto delle numerose sfaccettature del fenomeno. Fornendo elementi di comprensione delle politiche abitative, lo studio rappresenta un valido esempio di possibile applicazione dei risultati di una ricerca al campo della politica.

La Commissione giudicatrice del Premio è composta da Donato Bargellini, Dimitri D’Andrea, Corrado Marcetti, Salvatore Palidda, Angela Perulli, Sabrina Tosi Cambini.

La cerimonia di proclamazione e consegna del Premio si terrà a Firenze nel prossimo autunno.

Foto di repertorio