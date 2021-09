Firenze – Ultima sessione estiva ieri, 16 settembre, per il premio Omcom 2021. L’Omcom è l’Osservatorio Mediterraneo Criminalità Organizzata e Mafia creato nel 2013 dalla Fondazione Caponnetto insieme alla Fondazione Mediterraneo e che redige i report sulle infiltrazioni criminali. Il premio Omcom esiste da alcuni anni, e viene assegnato a chi combatte in modo ampio in difesa della legalità e della giustizia sociale. Il premio, “inizialmente noto come premio Sbitto e premio Scomodo”, come ricordano gli organizzatori, ha assunto via via rilevanza nel riconoscimento dell’impegno e della determinazione di coloro che si battono per restituire alla società quei valori incentrati sulla legalità e l’onestà, che il prevalere del sistema della criminalità organizzata affossa e teme.

La cerimonia della consegna del premio si è tenuta alle 18.30 presso il giardino Antonino Caponnetto a Firenze, in lungarno del Tempio, al chiosco Kabana. Un palcoscenico al femminile, quello dei premiati dell’ultima sessione, che ha visto l’attribuzione del premio alla campionessa mondiale di kick boxing Gloria Peritore col progetto “The Shadow Project”, fondatrice dell’associazione accompagnata da Manuele Raini e Giada Scoccimarro; la giornalista ambientale Rosy Battaglia per le sue inchieste. Ha partecipato una delegazione del centro Qwan Ki Do.