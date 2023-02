Firenze – Valdo Spini, presidente AICI, ha commentato, esprimendo una viva soddisfazione, la presentazione da parte della senatrice Segre del disegno di legge per le celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, già presentato nella passata Legislatura dal senatore Riccardo Nencini, approvato all’unanimità dal Senato e decaduto per l’anticipato scioglimento delle Camere.

“Si tratta – ha ricordato Spini – di una iniziativa di grande rilievo politico e morale, per la quale va espresso un sentito ringraziamento alla senatrice Segre. D’altra parte, l’iniziativa si pone in linea di continuità con quella promossa dalla presidenza dell’Aici nella passata Legislatura che portò all’intitolazione a Giacomo Matteotti di una saladella Camera dei deputati, con un evento svoltosi alla presenza del Presidente della Camera dei deputati on. Fico e di una folta delegazione parlamentare il 30 maggio 2022, anniversario del memorabile discorso di denuncia delle violenze fasciste, che condusse il deputato socialista

all’estremo sacrificio”.