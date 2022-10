La Fap Acli di Firenze (Federazione Anziani e Pensionati) si è dotata di un nuovo strumento di comunicazione : un sito internet (https://fapaclifirenze.it/) per dialogare con i propri iscritti e con tutta la popolazione.

Oggi -sottolinea il Segretario della Fap Acli fiorentina Claudio Barsacchi – anche la popolazione anziana interagisce con il computer e usa anche il telefono per navigare nel web. Il nostro sito, dunque, vuole essere anche un contributo affinché gli anziani siano sempre più attivi e al passo con i tempi in modo da non isolarsi ma di essere in sintonia con i nuovi mezzi di comunicazione.

“Un sito internet, efficace e semplice da utilizzare, è un segno importante dell’attenzione verso la propria comunità da parte della Fap Acli di Firenze” – ha commentato l’assessora alle Politiche sociali della Regione Toscana Serena Spinelli

Serena Spinelli ha poi rilevato che lo considera “uno strumento a disposizione quindi di tanti pensionati e pensionate, ma non solo, dove trovare notizie, informazioni utili e opportunità di interazione e socialità” e ha anche sottolineato che “il web è un mezzo di comunicazione che ormai fa parte integrante della nostra vita sociale, anche nella modalità di interfacciarsi con i servizi ai cittadini, per questo è importante che anche persone non più anagraficamente giovani possano utilizzare questi strumenti. Anche così si possono favorire obbiettivi di inclusione sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità”.

Nel ringraziare l’assessora regionale per questo apprezzamento Claudio Barsacchi ha spiegato che “vogliamo far conoscere al meglio la nostra realtà associativa ,le nostre attività, le nostre proposte e dare notizie utili sulle problematiche sociali e sanitarie ma anche sui temi del tempo libero, della cultura, dello spettacolo.

Barsacchi ha aggiunto, infine che “ il sito Fap intende attuare una sinergia quello delle Acli provinciali e quello del Patronato Acli attraverso link che consentano di interagire e di mettere in comune le molteplici attività del sistema Acli.”