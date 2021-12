Firenze – Tornano in scena, per l’ottavo anno consecutivo al Rivoli boutique Hotel di via della Scala, i presepi dell’ormai storica iniziativa che si tiene a Firenze, dall’8 dicembre al 6 gennaio, tra le sale dell’ex convento francescano risalente al XIV secolo. L’iniziativa rientra nel più grande progetto “Metti un presepe in vetrina”, e consta di trenta presepi particolari, che rimandano a vicende contemporanee o appena avvenute. Così, ecco comparire un presepe ambientato in un reparto covid, un presepe meccanico ambientato in Palestina, uno con Papa Francesco, uno allestito su Marte, ed infine, quello che ricorda la tragedia del Ponte Morandi. Sono presenti anche presepi unici, come uno napoletano del Settecento, un altro che rimanda alla tradizione siciliana, un’altro in cera realizzato da Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Inoltre, i visitatori troveranno anche una nuova edizione del Villaggio di Babbo Natale, ideato e realizzato da Salvatore Sciuto, che fra giochi di luce e figure in movimento prevede anche una cascata d’acqua di un metro che si raccoglie in un piccolo lago. La mostra è a ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 14 alle 20. Per accedere occorre il super green pass. Le donazioni accolte con la mostra verrnno destinate alla Fondazione Tommasino Bacciotti che da oltre 20 anni offre ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini in cura presso l’Ospedale pediatrico Meyer. Erano presenti all’apertura della mostra Chiara Caridi, General Manager del Rivoli Boutique Hotel, Cecilia Del Re, assessore al Turismo del Comune di Firenze e Paolo Bacciotti, fondatore della Fondazione Tommasino Bacciotti.