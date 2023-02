Firenze – La Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, Irene Galletti, annuncia un’interrogazione regionale sui costi sostenuti dalla Regione per il servizio di prenotazione delle visite ed esami erogato dal sito del Cup e l’efficacia dei servizi erogati.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, l’assessorato alla Salute avrebbe l’intenzione di rinnovare il sito internet del Cup con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e la velocità. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle regionale manifesta un forte scetticismo nei confronti di tale annuncio e si dice preoccupato dei nuovi costi da sostenere, considerando che nel corso degli anni sono stati già effettuati numerosi interventi per migliorare il sito del Cup, ma ancora oggi il sito presenta gravi lacune e un basso numero di accessi.

“È incredibile che dopo anni di investimenti pubblici il sito del Cup presenti ancora così tante carenze”, ha dichiarato la Presidente M5S. “Ad oggi, nonostante gli interventi effettuati, il sito del Cup continua a essere poco intuitivo e sottoutilizzato, e questa chiaramente ci preoccupa molto. Per questo” annuncia Galletti “presenterò un’interrogazione alla Giunta toscana, per chiedere all’assessorato il dettaglio sulla spesa totale sostenuta per il sito del Cup, dalla sua inaugurazione ad oggi, le ditte a cui sono stati appaltati i servizi con le relative cifre impegnate, le pratiche sanitarie gestite annualmente e il livello di soddisfazione degli utenti. L’obiettivo è quello di quantificare ai toscani i costi effettivi sostenuti per il sito e capire se il livello di performance raggiunto sia ragionevole.”

“Non di meno” sottolinea la cinquestelle “ci interessa conoscere anche il giudizio politico della Giunta riguardo il proprio operato. A tal proposito” conclude Galletti” sarebbe auspicabile che tale giudizio venga reso noto non attraverso i media, come spesso accade, ma durante la discussione in Aula di Consiglio. In questo modo, tutte le forze politiche avrebbero la possibilità di esprimersi e contribuire al dibattito, restituendo ai cittadini un quadro più completo sulla situazione”.