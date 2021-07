Firenze – La prima volta di una presidente in rosa, per Slow Food Italia, parla toscano. Infatti, è la toscana Barbara Nappini, fondatrice dell’associazione Il Grano e le Rose, di Arezzo. L’elezione è giunta al termine del decimo Congresso nazionale dell’associazione, che ha riunito a Genova 750 delegati, presenti fisicamente o collegati via web. Fano parte del consiglio direttivo di Slow Food Italia, che resterà in carica 4 anni, Roberta Billitteri, produttrice e presidente dell’Associazione dei Produttori del Presidio del fagiolo badda di Polizzi Generosa; Giacomo Miola, presidente di Metafarm Social Food Lab, organizzazione culturale che si occupa della valorizzazione del patrimonio gastronomico e la comunità locale; Raoul Tiraboschi, avvocato civilista che si occupa dell’inserimento di persone in svantaggio sociale nella produzione e commercializzazione di verdura biologica; Federico Varazi, coordinatore di un gruppo di ricerca della Sezione di storia delle Geoscienze della Società Geologica Italiana e altri progetti di divulgazione scientifica.

Foto: Slow Food, la nuova presidente Barbara Nappini al centro.