Firenze – Un presidio in contemporanea con l’insediamento della nuova squadra di governo cittadino conseguente al rimpasto dovuto all’uscita della vicesindaca Giachi e dell’assessore alla casa Vannucci entrambi passati al consiglio regionale, è stato organizzato dal Movimento di Lotta per la Casa e dalla Rete Antisfratto Fiorentina, con l’adesione del Collettivo Unità Anticapitalista e della Cub, per protestare contro l’esecuzione della decadenza operata a carico di una residente nell’Erp giovedì scorso. Il presidio si terrà lunedì 26 ottobre dalle 15.30 sotto Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria a Firenze. Sotto la lente critica degli organizzatori, “l’esecuzione di un’uscita forzosa dalla propria abitazione di una cittadina in vigenza del blocco degli sfratti e le modalità senza precedenti con cui l’operazione è stata condotta. Su questa vicenda – aggiungono gli organizzatori dell’iniziativa – sarebbe vergognoso mantenere il silenzio, che rischierebbe di avallare un pericoloso precedente”.