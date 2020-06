Firenze – Presidio degli invisibili nel primo giorno di consiglio comunale in “presenza”, organizzato da Potere al Popolo, presente Firenze Città Aperta, intervento dei Cobas. Al presidio si unisce anche quello del popolo Rom, Sinti e Caminanti. Due facce di un solo problema. Sintetizzando, povertà, mancanza di lavoro, perdita di lavoro, perdita di diritti.

Le rivendicazioni, come spiega Pap, si agganciano a quanto annunciato qualche tempo fa dallo stesso sindaco Dario Nardella. Quel piano di rinascita della città che, secondo Pap, esclude tuttavia i ceti popolari. “il vero problema, al di là del piano in se’ sul quale torneremo, è la totale assenza di politiche redistributive”. I soldi? “Ci sono – concludono da Potere al Popolo – come ha dimostrato la mozione presentata da Spc e approvata dal consiglio comunale, che” scova” ben 6 milioni nelle pieghe del bilancio, disponibili a breve. Approvata ma non applicata. Perché?”.

Per terra, sotto gli striscioni, simboliche cassette vuote. Invece, corrono i numeri snocciolati dai dimostranti: Firenze, 400mila abitantii,” ha speso solo 3 milioni di euro, di cui € 1.900.000,00 in buoni spesa, € 100.000,00 in pacchi alimentari e € 900.000,00 in contributi per l’affitto, tutti derivanti da fondi statali e regionali ordinari che sono stati anticipati”. Neppure il contributo affitto straordinario ha coperto tutti i richiedenti.