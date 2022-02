Firenze – Superiore alle previsioni, l’afflusso di persone che oggi, sabato 26 febbraio, si sono recate al presidio per dire no alla guerra in Ucraina, organizzato dal Comitato Fiorentino contro la guerra.

Tra i manifestanti oltre a un nutrito gruppo di cittadini ucraini, anche la presenza di partiti che hanno aderito all’iniziativa, fra cui Sinistra Progetto Comune, Prc, Sinistra Italiana, Potere al popolo, Firenze Città Aperta, ma anche Emergency, sindacati di base, associazioni, l’Anpi, il Collettvio dei lavoratori dell’ex Gkn, e tanttisime altre.

Oltre ai fiorentini e a tanti altri italiani, fra cui un nutrito gruppo di studenti da tutte le parti d’Italia, ci sono, oltre agli ucraini, tanti russi. Un cartello si ripete, portato da varie ragazze: “Sono russa ma sono contro la guerra”, si legge.

Foto: Luca Grillandini