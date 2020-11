Firenze – Un presidio solidale con gli arrestati nei disordini di venerdì sera si è tenuto oggi nel pomeriggio in piazza dell’Unità a Firenze. Il presidio, cui partecipavano una sessantna di persone, ha srotolato vari striscioni, fra cui uno con la scritta “Non si argina la rabbia”. La manifestazione, blindata dalle forze dell’ordine, si è svolta pacificamente e senza tensioni. Fra le sigle presenti, Resistenze, che è una rete di realtà autogestite fiorentine, e i Carc. Il problema messo in evidenza dal presidio, è che “di fronte alla stretta economica accentuata dalle misure di contenimento del covid, la disperazione e la rabbia potrebbero produrre altri episodi simili. Inutile cercare capri espiatori in qualche ragazzo o farne esclusivamente un problema di ordine pubblico. La crisi sociale ha bisogno di risposte politiche, non di dispiegamenti di polizia o di arresti”.