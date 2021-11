Il Rotary Club Fiesole organizza, anche per quest’anno, con l’aiuto della Fondazione Rotary e in collaborazione con Ispro e Lilt di Firenze, il progetto (District Grant) “Prevenzione tumore al seno”. Questa terza edizione avrà luogo sabato 13 novembre a Villa delle Rose, sede di Ispro, via Cosimo Il Vecchio 2, Firenze.

Eventi previsti: Conferenze di educazione alla prevenzione oncologica, 1° edizione 10.00-13.00, 2° edizione 15.00-18.00. Sede: Sala Incontri.

Dr.ssa Giovanna Masala: “Alimentazione e movimento per la prevenzione dei tumori”. Cosa sappiamo e cosa possiamo fare. Quali sono i dati sul rapporto fra alimentazione, movimento e tumori? Attenzione alle fake news: dove documentarsi in modo corretto. Le più recenti raccomandazioni per la prevenzione dei tumori e suggerimenti per la loro messa in pratica. Materiali e strumenti prodotti negli studi condotti in ISPRO.

Dr. Giuseppe Gorini: “Lotta al tabagismo”. Come aiutare i fumatori a smettere di fumare? Le sigarette elettroniche funzionano? Come aiutare i ragazzi a non diventare fumatori? Bastano gli interventi scolastici? L’esperienza del controllo del tabacco nel dibattito sulla legalizzazione della marijuana.

Attività, non sanitaria, di riabilitazione oncologica, 9.00-13.00. Sede: Palestra lezioni dimostrative – ore 09.00 Dott.ssa Elisa Grechi: Esperienze di rilassamento; ore 10.00 Dott.ssa Alice Maruelli: Gruppi di sostegno in oncologia; ore 11.00 Dott.ssa Elisabetta Vannini: Tai Chi Chuan; ore 12.00 Dott.ssa Daniela Mirandola: Ginnastica posturale nella riabilitazione oncologica.

Ambulatorio di Mammografia 9.00-13.00/14.00-18.00. Sede: Radiologia. Per ogni edizione della conferenza potranno essere prenotate 16 persone, mentre per le attività in palestra per ogni corso potranno prenotarsi 4 persone.

Non è necessario il possesso del Green Pass per le utenti che prenoteranno la mammografia. Per le prenotazioni degli esami mammografici e per gli altri eventi telefonare allo 055/576939, dal lunedì al venerdì orario 9.00/13.30. Prenotazioni dal 29 ottobre al 9 novembre. Le mammografie sono riservate alle donne con età superiore ai 40 anni, in possesso di richiesta medica di “mammografia per prevenzione oncologica” ed è previsto il pagamento del ticket se dovuto.