Firenze – Analizzare i bisogni del territorio, i punti di forza e le criticità del sistema sportivo fiorentino, le aspettative future della cittadinanza in tema di pratica motorio-sportiva. Ma anche coinvolgere l’intera cittadinanza, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e tutto il mondo associativo, per avviare un percorso partecipativo che porti a tracciare un percorso di medio lungo periodo per il futuro dello sport cittadino.

Sono questi alcune della fasi operative che porteranno alla redazione di uno ‘Sport Plan comunale’, una road map per la definizione di politiche multisettoriali che abbiano nello sport il loro snodo centrale di realizzo. Il progetto è realizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners.

L’indagine demoscopica, realizzata in collaborazione con Istituto Piepoli, prevederà l’effettuazione di 600 interviste CATI/CAMI rappresentative della popolazione di 18 anni e più, maschi e femmine, residenti e/o domiciliati nel Comune di Firenze. L’obiettivo della ricerca è quello di rilevare la situazione attuale rispetto alla pratica di attività sportiva e all’attività fisica a Firenze, nonché le tipologie di sport praticati, le motivazioni della pratica e della non pratica, la soddisfazione rispetto all’impiantistica e all’offerta sportiva locale, i bisogni della popolazione.

Realizzate dal Centro Studi e Ricerche di SG Plus, le indagini statistiche saranno invece rivolte alle società sportive, ai praticanti sportivi (in società sportive o autonomi), agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (grazie alla collaborazione con l’ufficio scolastico regionale), alle famiglie e avranno l’obiettivo di approfondire alcune specifiche tematiche e rappresentare un quadro quanto più approfondito della realtà sportiva fiorentina nel senso più ampio del termine.

Entrambi i percorsi sono stati progettati in stretta sinergia con l’ufficio sport del Comune e porteranno alla redazione di dossier dedicati per ogni singola indagine, corredati da presentazioni che saranno divulgate alla cittadinanza al termine del progetto.

“L’intero percorso – ha spiegato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – sarà propedeutico alla realizzazione di uno ‘Sport Plan’ per Firenze, per basarsi su dati concreti e reali, relativi alla situazione attuale. Un obiettivo ambizioso, che vuole essere strumento a servizio del rilancio delle politiche sportive e sociali cittadine, soprattutto dopo il pesante periodo vissuto a causa della pandemia da Covid-19 e del caro energia”. “Investire sullo sport come veicolo di benessere, socialità e sviluppo territoriale – ha aggiunto – rappresenta un asset strategico per l’amministrazione, che vuole, ancora una volta, essere a fianco dei cittadini e porsi in ascolto per proporre progettualità che rispondono alle effettive esigenze della comunità”.