Firenze – Grande partecipazione, nonostante la pioggia battente, per le primarie del PD le cui votazioni sono in corso stamane, per quanto riguarda il seggio del circolo Arci di piazza dei Ciompi, dove si è formata una lunga fila. Fra i votanti, l’assessora a welfare Sarà Funaro.

I primi dati delle 12, secondo i numeri giunti al Pd dai 13 coordinamenti territoriali della Toscana, parlano per i 698 seggi della regione, di 35mila votanti. Il dato nazionale è per ora di 600mila votanti. Si ricorda che le prime primarie inaugurate da Veltroni furono partecipate da 3,5 milioni di votanti, mentre quelle del 2019, con Zingaretti, arrivarono a 1 milione 600mila votanti. Ad ora, un buon risultato è considerato il raggiungimento di un milione di votanti.