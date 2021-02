Firenze – Iniziate questa mattina le vaccinazioni anti Covid con il vaccino AstraZeneca al Mandela Forum che riguardano le categorie più esposte al virus sotto i 55 anni (docenti, personale scolastico, forze dell’ordine e militari), parallelamente a quella più ampia della Regione che interesserà tutto il territorio regionale e riguarderà più direttamente i temi sanitari.

“Vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza di vaccinarsi contro il Covid, appena ci sarà l’occasione – ha detto Nardella – mi affido al grande senso di responsabilità dei fiorentini e mi auguro che aderiscano in tanti alla campagna di vaccinazione. Il Coronavirus si sconfigge tutti insieme e ognuno di noi può dare un contributo importante in questa lotta al virus che ci vede tutti impegnati in prima linea”. Ieri era giunta dalla Regione la notizia che erano state esaurite in meno di 24 ore le prenotazioni in Toscana per le 15.400 dosi di vaccino Astrazeneca, arrivate il 9 febbraio scorso. Presente al Mandela anche il presidente della Toscana Eugenio Giani che ha spiegato: “Abbiamo cercato di accelerare al massimo aprendo subito le prenotazione non appena è arrivato il convoglio militare che ha portato i 15mila vaccini”. Dopo personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia le prenotazioni per Astrazeneca saranno aperte anche per i lavoratori dei servizi essenziali, vigili del fuoco, personale carcerario e detenuti.

Foto: Luca Grillandini