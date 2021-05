Firenze – Giugno: il mese dei grandi festeggiamenti al Victoria Village non poteva che iniziare, in occasione delle giornata mondiale dei genitori, con un evento speciale.

Il primo giugno, alle ore 18.30 si aprirà ufficialmente il Victoria Village Art Gallery con “Art Expo 2021”. Un’esposizione unica dove le opere realizzate dai bambini durante il laboratorio di Arte Contemporanea tenuto dal Maestro Marco Biscardi dialogano con quelle del maestro.

Stile contemporaneo ed estemporaneo formano un percorso artistico inedito che va a realizzare il pensiero di Pablo Picasso che affermava che “ogni bambino è un’artista”.

Il percorso che ha portato i bambini ad “Art Expo 2021” si è svolto attraverso laboratori creativi in cui si sono confrontati con i più grandi autori dell’arte: dalle pitture rupestri a Pablo Picasso, passando per Basquiat, Fontana, Mondrian, Dalì, Cattelan e moltissimi altri.

In libertà si sono lasciati ammaliare dalla loro arte con la purezza della loro età ed hanno potuto poi trasmettere quanto ricevuto, pennelli alla mano, sulla tela bianca rendendoci col loro gesto contenuti espressivi e sensoriali inattesi.

Il loro impegno e la loro pura e ricchissima creatività ha condotto alla realizzazione di questo spazio espositivo multiforme ed unico nel quale ogni spettatore potrà dialogare col linguaggio unico e di tipico entusiasmo dei bambini con i suggerimenti e gli insegnamenti di uno dei Maestri contemporanei più affermati e quotati.

Victoria Village Art Gallery è uno spazio d’arte che mancava a Firenze e che rende l’idea di come la purezza della mente di un bambino si trasforma in esclusive opere d’arte in un turbinio di colori, forme e linee. Un mondo onirico che si fa reale dove si coniuga la libertà di realizzazione con la riproduzione degli stili dei maestri dell’Arte Contemporanea che i bambini hanno esplorato.

Una girandola di colori e suggestioni che uscendo dallo spazio ristretto della tela ha “invaso” anche lo spazio fisico della galleria dove i bambini, sotto la guida del maestro hanno realizzato l’allestimento tridimensionale in una performance unica.

L’appuntamento è per il 1° giugno alle ore 18.30 con l’inaugurazione del Village Art Expo che apre il lungo mese di festeggiamenti del Victoria Village che si snoderà in tanti appuntamenti che culmineranno in un open day alla città dove chiunque potrà scoprire da vicino l’esperienza unica dei un centro ludico, formativo ed educativo dove si formano i fiorentini di domani.