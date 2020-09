Firenze – La Federcalcio ha diramato il calendario delle gare del primo turno eliminatorio della Coppa Italia. Le quattro squadre toscane impegnate giocheranno tutte mercoledi 23 settembre alle ore 17.

Per due di loro scontro diretto. Il Pontedera ospiterà l’Arezzo interessante derby anche in vista del campionato di serie C (chi vince incontrerà la Cremonese). Il Livorno ospiterà la Pro Patria (per la vincente ci sarà il Vicenza) e la Carrarese riceverà l’Ambrosiana(chi vince troverà il Verona).