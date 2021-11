Bagno a Ripoli – Migliaia di persone, quasi cinquemila, hanno animato la due giorni di PrimOlio, la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli. In programma sabato e domenica al giardino dei Ponti e sulla via Roma, la manifestazione, tornata in presenza dopo un anno di stop dovuto al Covid, ha registrato il pienone, ovviamente nel rispetto delle norme anti-contagio. Grandissima affluenza al tendone quartier generale dei produttori dell’olio e del mercato contadino, così come agli stand delle associazioni, dello street food e degli artigiani. A richiamare i presenti, accanto alla possibilità di acquistare e assaggiare l’olio “novo” a stretto contatto con le aziende agricole, moltissime iniziative collaterali come la frangitura in diretta, le lezioni di degustazioni con i “sommelier” dell’olio e gli show cooking degli chef.