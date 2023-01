Firenze – Si terrà lunedì 23 gennaio, alle 17, la conferenza “I progetti per Novoli”, iniziativa organizzata dall’ Associazione Novoli Bene Comune e dall’Unità di Ricerca “Paesaggio, patrimonio culturale, progetto” del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. L’incontro avverràpresso la sede dell’Associazione Piazza San Donato in via Del Fiorino 17 a Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli).

La Conferenza, condotta da illustri studiosi e ricercatori della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, presenterà le attività di studio e le risultanze progettuali, frutto del percorso partecipato fatto con i cittadini di Novoli, e che hanno portato alla definizione di tre importanti progetti di riqualificazione e miglioramento ambientale per il quartiere. Ecco i punti del programma:

– il progetto di riqualificazione della piazza e del mercato di Via Giardino della Bizzarria, proprio recentemente approvato dal Comune di Firenze e che verrà quindi realizzato entro il 2024;

– il progetto generale per il verde nel rione, e in particolare per l’area a verde pubblico sul Viale Guidoni e il suo inserimento nella nuovo progetto che sarà realizzato nell’adiacente “area nucci”;

– il progetto per il recupero ad uso pubblico delle strade private nel rione, da noi definite “strade orfane”.

Dopo i saluti iniziali di Piero Osti, Presidente Associazione Novoli Bene Comune interverranno a presentare i progetti:

Alberto Di Cintio, Roberto Masini, Scilla Cuccaro, Erich Trevisiol, Chiara Odolini, Lorenzo De Luca, membri dell’Unità di Ricerca PPcP della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze

Saranno proiettate foto e immagini dell’attività di studio e dei progetti finali.

Verranno poi presentati e commentati, da Chiara Cantini, i programmi e gli eventi culturali organizzati dall’Associazione Novoli Bene Comune e quelli previsti per l’anno in corso.

Infine verrà proiettato il video della Festa di Novoli del maggio 2022 e sarà presentata la nuova edizione della Festa che si terrà il 13 maggio 2023.