Firenze – Alta tensione oggi in consiglio comunale, con le opposizioni che abbandonano l’aula. Sinistra Progetto Comune è rimasta in aula, ma aveva tolto la scheda, rimanendo così ad ascoltare senza far più parte formalmente dei lavori. Ad abbandonare l’aula dunque Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Centro (più Spc con le modalità spiegate). In aula rimangono i consiglieri Cellai (FdI) e Andrea Asciuti (gruppo misto). L’oggetto della protesta, avvenuta nel momento dell’approfondimento richiesto dalle stesse opposizioni sul master plan di Campo di Marte cui hanno dato luogo gli assessori Cecilia Del Re e Stefano Giorgetti, è la negazione, da parte della maggioranza, di concedere un intervento al presidente del comitato di Campo di Marte che voleva mettere in fila gli interrogativi che il progetto stesso ha sollevato nei cittadini, residenti della zona. La richiesta era stata avanzata con mozione d’ordine nell’accordo di tutte le opposizioni. A respingerla, in seguito alla conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del consiglio comunale Luca Milani, la maggioranza, che non ha ritenuto opportuno l’intervento. Passata invece una mozione d’ordine proposta dallo stesso Milani, che avrebbe visto prima l’intervento degli assessori per l’approfondimento del progetto, poi quelli dei consiglieri e a chiudere e se le condizioni fossero state propense, quello del portavoce del comitato. Proposta questa ritenuta inaccettabile dallo opposizioni, che a quel punto hanno deciso di lasciare l’aula, insieme ai cittadini intervenuti. Rimasti in aula, i consiglieri Jacopo Cellai e Andrea Asciuti.

Il consiglio comunale tuttavia non è stato sospeso, in quanto, come ribadito dallo stesso Milani, sussisteva il numero legale. I due assessori hanno relazionato sullo stato dell’arte della variante, in attesa del definitivo.

In una nota congiunta emessa da M5S, FdI, Centro, Lega e Forza Italia spiegano: “Inaccettabile che, dopo aver chiesto un consiglio comunale straordinario, ed aver accettato la formula dell’approfondimento in aula del tema cruciale per il Quartiere 2 e l’intera città, l’argomento sia prima stato relegato all’ultimo punto dell’ordine dei lavori e infine non sia stato consentito per volontà della maggioranza di far intervenire la portavoce del “Comitato Vitabilità”. In assenza della possibilità di un vero confronto insieme ai cittadini abbiamo quindi scelto di abbandonare l’aula”.

“Abbiamo condiviso la richiesta di un consiglio straordinario dedicato alle trasformazioni di Campo di Marte, dove al centro c’erano ovviamente i progetti per lo stadio e per la nuova viabilità prevista – si legge nella nota di Spc – l’idea di un concorso internazionale per il Franchi era sostenuta solo dal nostro gruppo consiliare nel 2019, ma è stata applicata all’ultimo, quasi per sbaglio, e male. Lo avremmo voluto ricordare oggi, insieme a tutte le criticità relative alla modalità con cui si stanno progettando e realizzando le nuove linee tramviarie. Però abbiamo dovuto togliere la scheda dall’aula e rimanere ad ascoltare senza risultare più formalmente parte della seduta. Perché? Perché il senso politico della richiesta delle opposizioni era dare riconoscimento a una mobilitazione importante, che ha raccolto tante firme ed evidenziato una lampante preoccupazione, dovuta soprattutto all’insufficiente tutela del verde e all’ipotesi dell’area commerciale. Sono cose che abbiamo già scritto e in parte detto. Le avremmo ribadite volentieri, dopo aver ascoltato almeno una voce diretta della cittadinanza, al cui interno ci sono posizioni diverse. Invece per il Partito Democratico se si osa mettere in discussione qualcosa si deve finire nella categoria “opposizioni”.”.

La replica del gruppo consiliare del Pd, affidata al capogruppo Nicola Armentano, e le vice capogruppo Alessara Innocenti e Letizia Perini: “Abbiamo accolto favorevolmente la proposta delle opposizioni di calendarizzare un momento del consiglio per approfondire il tema della riqualificazione di campo Marte. Ad ascoltare però stranamente chi lo ha richiesto era assente. Non comprendiamo le ragioni addotte dalle opposizioni per questo comportamento che per noi denota poca serietà. Vi era un solo punto all’ordine dei lavori di oggi, prima dell’approfondimento su Campo di Marte, una delibera sulla bandiera della pace nel salone del consiglio, un simbolo di non violenza e solidarietà tra popoli che non ci sembrava fosse così divisiva nè che avrebbe occupato una discussione infinita. Avevamo dato disponibilità ad andare avanti oltre la chiusura dei lavori, fino a quando ci fosse stato bisogno di confronto. Le informazioni che gli assessori hanno dato sul tema sono state utili e avrebbero aiutato tutti quanti a capire quanto questa riqualificazione migliorerà quella parte del quartiere 2, consiglieri di opposizione e cittadini. Per questo è davvero incomprensibile quanto accaduto. Dobbiamo rendere merito però sia al consigliere Asciuti che al consigliere Cellai di essere rimasti in aula insieme al gruppo compatto del Pd, ai consiglieri lista Nardella e alla consigliera IV Felleca”.