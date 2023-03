Portoferraio – La Guardia Costiera di Portoferraioha tratto in salvo una tartaruga marina specie “caretta caretta” rinvenuta in difficoltà nelle acque della rada di Portoferraio.

Un diportista in navigazione ha segnalato la specie marina protetta in difficoltà alla Sala Operativa della Capitaneria di porto che ha disposto l’intervento immediato dei una Motevedetta per il recupero dell’esemplare. I militari intervenuti sul posto, dopo il recupero hanno trasferito l’esemplare, di circa mezzo metro, al Comune di Campo nell’Elba, affidandolo alle cure del personale specializzato dell’Acquario locale.

L’operazione di recupero si è resa indispensabile per le evidenti difficoltà natatorie e di immersione in cui si trovava la tartaruga, oltre che per la pericolosità dell’area in cui è stata ritrovata, caratterizzata da intenso traffico marittimo.