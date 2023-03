Firenze – La proposta di legge di FdI che arriverebbe all’inasprimento delle pene per chi difende il diritto all’abitare anche quando di giunge ad occupare, ha scatenato la reazione dei movimenti di lotta per la casa.

A Firenze, a parlare è Marzia Mecocci, portavoce del Movimento di Lotta per la Casa cittadino. “Carcere, sgombero, multe, di tratta di provvedimenti incostituzionali, dal momento il diritto alla casa fa parte di quei diritti inalienabili previsti dalla Costituzione. PPerciò, dovrebbero cambiare la Carta costituzionale”.

“Non è la prima volta che si vogliono inasprire le pene, ma il bisogno della casa non lo argini con l’inasprimento delle stesse, con il carcere o le multe – prosegue Mecocci – sono necessarie soluzioni alternative per chi rimane senza casa, senza lavoro e non può aspettare assegnazioni: sta per la strada. Spesso non rimane altra alternativa di occupare. E’ la burocrazia che ci ammazza. Non so se manifesteremo, se reagiremo: mi chiedo a che porterebbe? Sono persone che hanno bisogno di aiuto e che non hanno colpa se hanno perso il lavoro, se sono stati sfrattati”.

A parlare sono i dati. A Firenze, dopo il COVID, ci sono stati 2.400 sfratti in un anno, “140 al mese – continua Mecocci – se si è disperati, in mezzo alla strada occupare è una ‘legittima difesa’: non sembrano esserci alternative alle occupazioni. Noi abbiamo degli sportelli, facciamo accoglienza e cerchiamo di instradare le persone nelle giuste direzioni, ma spesso la burocrazia, le lungaggini bloccano e le persone stanno per strada: l’occupazione diventa l’estrema ratio”.