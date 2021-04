Firenze – Il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, una mozione della Lista Nardella, primo firmatario Luca Santarelli, che richiede al Governo di prorogare le scadenze del decreto Rilancio del 19 maggio 2020 così come integrato dalla legge di Bilancio 2021 e propone di attivarsi presso l’esecutivo per il prolungamento del bonus 110% sino al 31.12.2025.

“Una misura – spiegano i consiglieri della Lista Nardella Mimma Dardano e Luca Santarelli – che punta a promuovere una più lunga durata di una misura importante introdotta dal decreto Rilancio, che consente di raggiungere tre finalità, riqualificare il decoro del patrimonio immobiliare, consolidare strutturalmente anche da un punto di vista sismico i fabbricati oggetto di interventi, apportare un efficientamento energetico e, non di poco conto, inoltre l’effetto conseguente nei termini del contrasto all’evasione fiscale.

“Il prolungamento di questa misura infatti consentirebbe un tempo molto più ampio per poter usufruire dei privilegi fiscali ma avrebbe anche ricadute importanti in termini di lavoro, risorse, indotto, un vero e proprio volano per l’economia locale. Il primo effetto, va ricordato, è la sicurezza. Poi a seguire, i vantaggi indubbi sull’indotto. È importante che da Firenze parta questa battaglia – conclude Santarelli nella presentazione – per portare avanti queste misure che hanno solo ricadute positive e di cui sfidiamo davvero chiunque a trovare controindicazioni”.