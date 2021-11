Firenze – I tistoratori di TNI efiiscono “iterlocutorio” l’incontro avvenuto stamani con l’assessore Federcio Gianassi, rigurdante la proroga dei tavolini all’aperto per le attività di somministrazione. “Abbiamo capito che per il Comune ci sono due ordini di problemi: la viabilità e l’autorizzazione della Sovrintendenza – spiegano il presidente di Tni Italia, Raffaele Madeo, e la coordinatrice fiorentina Giorgia Levantini – e per questo nel prossimo incontro, che si terrà a fine mese, presenteremo un progetto vero e proprio, per il centro e per le periferie, che affideremo ad un tecnico, proprio per superare queste criticità segnalate dall’assessore”.

“Ribadiamo l’importanza della proroga dei tavolini all’aperto anche per il 2022. Siamo disposti a pagare il suolo pubblico, ma è fondamentale che il Comune rinnovi questo sostegno destinato ad attività che sono state particolarmente colpite dalla pandemia e dalle restrizioni anti Covid. Anzi – aggiungono – abbiamo chiesto all’assessore di trovare una soluzione anche per quei ristoranti che non hanno spazio per mettere i tavolini all’aperto, dando loro la possibilità di sfruttare gli spazi estivi o di usufruire di agevolazioni. Continueremo inoltre a chiedere al governo e ai parlamentari toscani la proroga del credito d’imposta sugli affitti almeno fino al 31 dicembre 2021 e in ogni caso fino a conclusione dello stato d’emergenza”.