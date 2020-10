AREZZO – Una settimana in più per visitare la collettiva “S.O.S. Terra (riflessioni per il domani)”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini, inaugurata lo scorso 24 settembre al piano terra del Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo.

È arrivata infatti la proroga fino al 14 ottobre 2020, con apertura giornaliera dalle 16 alle 19, della mostra dedicata al tema ambientale, che gli artisti presenti hanno affrontato con vari linguaggi, tecniche e stili, dando vita a lavori affascinanti che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla ceramica, fino ad arrivare all’arte del riciclo e alla poesia visiva.

Oltre alle opere, ciascun autore ha lasciato anche una frase dedicata alla salvaguardia del pianeta, mentre nella saletta vicina all’ingresso del Circolo Artistico sono in esposizione le creazioni dei più piccoli, anche queste ispirate alla tutela della Terra.

La collettiva è a ingresso gratuito, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.