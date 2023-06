MONTEVARCHI – La mostra personale “Sinfonia in colore” di Gamal Meleka, inaugurata lo scorso 26 maggio nel Palazzo del Podestà di Montevarchi (AR), è stata prorogata fino al 30 giugno 2023. Gli ottimi riscontri hanno infatti convinto gli organizzatori a proseguire fino alla fine del mese con l’esposizione, che doveva concludersi il 18 giugno.

L’evento, organizzato dal Comune di Montevarchi in collaborazione con l’associazione culturale Art-Ecò, è l’occasione per ammirare da vicino le opere di un artista eclettico e di caratura internazionale, che dopo aver conseguito il dottorato in Decorazione e Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera ha fatto dell’Italia la sua terra d’adozione.

Il pittore e scenografo egiziano, direttore della Biennale d’Arte Internazionale di Sharm El Sheikh, presenta quasi trenta opere. Osservandole si nota quel confine sottile tra figurazione e astrazione, passato e futuro, oriente e occidente, tradizione e sperimentazione, che ha reso riconoscibile la cifra stilistica di Gamal Meleka. Le dicotomie si trasformano in dialoghi da cui scaturiscono lavori affascinanti, fatti di solchi, tracce, percorsi resi attraverso stratificazioni infinite di colore e materia. Menzione a parte la meritano i paesaggi, in cui emerge l’amore dell’artista per la sua terra natale.

Un’arte non esclusiva ma inclusiva, quella di Gamal Meleka, che nel periodo della mostra ha condotto dei progetti didattici con le scuole montevarchine e si è esibito il 27 maggio in piazza Varchi in uno spettacolare “live painting”, da cui è nata una stupenda Sfinge contemporanea dedicata alla città di Montevarchi.

“Sinfonia in colore” di Gamal Meleka proseguirà a ingresso gratuito rispettando i seguenti orari: venerdì dalle 17 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.