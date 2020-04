Firenze – Permessi ztl in scadenza prorogati fino al 15 giugno e rinvio dell’avvio della sosta gratuita nelle strisce blu della Zcs per i residenti. Sono solo alcuni dei provvedimenti contenuti in una delibera approvata ieri in giunta su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. L’atto riepiloga e aggiorna sulla base delle nuove disposizioni del DPCM alcune misure già in vigore con qualche novità.

Tra gli aggiornamenti la prosecuzione fino al 30 aprile (e comunque fino alla cessazione dell’emergenza) del rilascio gratuito in via telematica dei permessi giornalieri per l’accesso in ztl (quello con invio dell’email ai distaccamenti della Polizia Municipale). E ancora la proroga di validità dei permessi Ztl già rilasciate con validità superiore ai 3 mesi e in scadenza nel periodo dell’emergenza sono prorogate d’ufficio e gratuitamente fino al 15 giugno. Confermate la sospensione fino alla cessazione dell’emergenza dell’entrata in vigore della Ztl notturna estiva (prevista per il primo giovedì di aprile) e quella dei divieti di sosta per la pulizia delle strade fino al 30 aprile (comunque fino alla cessazione dell’emergenza).

È stato deciso inoltre, per difficoltà operative, di rinviare fino al termine dell’emergenza sanitaria l’entrata in vigore del disciplinare Zcs che prevede la possibilità di sosta per i residenti nei posti promiscui delle altre Zcs. Infine una proroga relativa al disciplinare dei bus turistici. Per il periodo di sospensione per l’emergenza sanitaria si consente di utilizzare contrassegni giornalieri già acquistati e di prorogare la scadenza degli abbonamenti L, M, N e del carnet dei permessi G, V, Z di una durata pari al periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 15 giugno.