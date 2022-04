AREZZO – Un grande successo per il progetto “Arte per l’Ucraina” organizzato dal Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo.

L’idea è quella di coinvolgere gli artisti per raccogliere fondi da devolvere ai bambini e agli adolescenti ucraini che si sono stabiliti con le loro famiglie nel territorio aretino, dopo essere fuggiti dalle loro terre a causa del conflitto tra Russia e Ucraina.

Circa sessanta autori di varia estrazione hanno donato le loro opere e già oltre la metà è stata venduta, ma ce ne sono ancora di bellissime esposte che potranno essere visionate negli orari di apertura del Circolo Artistico, fino al 30 aprile 2022.

“Arte per l’Ucraina” è un’iniziativa curata da Danilo Sensi a cui aderiscono Inner Wheel Club Arezzo Toscana Europea Carf e Associazione culturale l’Artefice.

Per informazioni sono attivi il numero 3397536803 e la mail www.circoloartisticoarezzo.it

(foto Valentina Giannelli)