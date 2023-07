Firenze – È tutto pronto per la 13° edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia che a partire dal 13 luglio e per 3 mesi, fino al 1° ottobre, porta a Cortona, nel cuore della Toscana, 30 grandi protagonisti della fotografia nazionale e internazionale, oltre ad esperti, giornalisti e appassionati da tutto il mondo.

Larry Fink, Massimo Vitali, Dana Lixenberg, Chauncey Hare, Marco Garofalo, Irina Werning, Fabiola Ferrero sono solo alcuni dei nomi dei fotografi a cui saranno dedicate le 26 mostre allestite tra il centro storico, la Fortezza medicea del Girifalco e la “Stazione C”, accanto alla stazione ferroviaria di Camucia-Cortona.

Come ogni anno, Cortona On The Move sceglie un tema, filo conduttore che riunisce tutti i lavori degli artisti chiamati a interpretarlo. Quest’anno il tema è More or Less, un’indagine sulla contrapposizione tra abbondanza e scarsità, superfluo ed essenziale, élite e masse, accumulo e dispersione.

Si comincia giovedì 13 luglio alle 18 in Piazza Signorelli con la conferenza di apertura e dalle 19 alle 21 l’inaugurazione ufficiale delle mostre. Fino a domenica 16 luglio sarà un susseguirsi di talk, incontri, letture portfolio e workshop rivolti ad appassionati e addetti ai lavori, ma anche a coloro che vogliano approfondire l’indagine e la riflessione sull’attualità e sul passato attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà. Una particolare attenzione è riservata anche ai giovani talenti, perché il territorio diventi incubatore per i tanti ragazzi e ragazze che vogliano intraprendere un percorso professionale nel mondo della fotografia e della cultura

Ne sono esempi il premio Cortona On The Move Award, nato nel 2022 con la volontà di supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere, o il Premio Vittoria Castagna, lanciato per la prima volta quest’anno e rivolto a giovani che operano nell’ambito del marketing e comunicazione per la produzione culturale.

E poi ancora il progetto presentato nel 2021 allo scopo di valorizzare e promuovere attraverso il linguaggio fotografico la realtà̀ museale del MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona e i suoi straordinari e unici reperti. Quest’anno la fotografa selezionata per raccontare la ricchezza contenutistica del Museo è la 35enne Marina Caneve, i cui lavori saranno esposti per un anno nella mostra allestita in esterna in Largo Beato Angelico a Cortona. Il progetto si inserisce nel programma di celebrazioni dei 500 anni dalla morte del maestro Luca Signorelli, a cui la Città di Cortona e il MAEC dedicato la mostra “Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia” in programma fino al’8 ottobre.

Anche per questa edizione Cortona On The Move può vantare molte collaborazioni, che ne arricchiscono il programma, come quella con AT, Autolinee Toscane, da cui sono nate le mostre di Marco Garofalo dal titolo Ultima Chance e la collettiva Get Rich or Die Tryin’.

La prima, che sarà allestita all’interno di un bus e che sarà visibile dal 13 al 16 luglio in Piazza Garibaldi a Cortona e dal 17 luglio fino a fine festival alla “Stazione C” di Camucia-Cortona, indaga il potere della musica, trap in particolare, di alcune grandi città come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Parigi e Londra, che diventa una vera e propria colonna sonora dell’urgenza sociale in atto, della sfiducia nelle istituzioni e l’ultima possibilità rimasta di un’ascesa sociale potere della musica trap nelle periferie urbane.

La seconda invece è un “omaggio” ai 50 anni del rap: dal Bronx alle passerelle delle più grandi case di moda, la mostra racconta la storia di una cultura creata dai più svantaggiati che, attraverso l’hip hop, hanno trovato una strada verso l’espressione, la propria identità, la creazione e, infine, la ricchezza e l’accettazione. E ancora, sempre dalla collaborazione con at – autolinee toscane è nato il progetto 12X12, che coinvolge dodici fotografi per dodici mesi per un racconto collettivo e inedito del trasporto pubblico toscano attraverso scatti d’autore. Tra le città toccate Firenze, Prato, Livorno, Pisa e molte altre.

Inoltre, con Mengo Festival di Arezzo, evento musicale in programma dal 4 al 9 luglio nella città toscana, Cortona On The Move organizza i due eventi serali dell’inaugurazione, tra cui il dj set di Frankie hi-nrg mc in programma sabato 15 luglio in Piazza Signorelli a Cortona.