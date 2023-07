Firenze – L’associazione Movimento Donna Vita Libertà di Firenze ha indetto una manifestazione per domani Sabato 8 luglio in Piazza della Signoria per chiedere la libertà per Toomaj e per altri prigionieri politici ingiustamente incarcerati in Iran.

“Toomaj Salehi, rapper iraniano, seguito molto dagli iraniani, nelle sue canzoni denuncia la violenza del regime iraniano chiedendo la fine della Repubblica islamica – è detto in una nota diffusa dall’Associazione – Toomaj è stato arrestato dopo le proteste cominciate lo scorso settembre, in seguito alla morte di Mahsa Amini. Toomaj è in carcere e rischia la pena di morte solo per aver denunciato le ingiustizie e il disagio profondo del popolo attraverso le sue canzoni. Noi iraniani di Firenze non possiamo rimanere in silenzio dinanzi a queste ingiustizie e cerchiamo di fare di tutto per salvare la vita dei nostri connazionali. Abbiamo sempre portato le nostre richieste anche al comune di Firenze, il quale ha conferito la cittadinanza onoraria al rapper il 3 luglio a Palazzo Vecchio. Proprio in questi giorni la Repubblica Islamica sta spargendo notizie false sulla sua condanna per creare confusione, notizie ignote pure ai familiari stessi del rapper. Per questo noi dell’associazione Movimento Donna Vita Libertà di Firenze ci troviamo domani Sabato 8 luglio in Piazza della Signoria per chiedere la libertà per Toomaj e per altri prigionieri politici ingiustamente incarcerati in Iran”