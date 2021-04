Firenze – Ristoratori sul piede di guerra bloccano l’A1 all’uscita di Incisa, in entrambe le direzioni, ma un automibilista, cercando di passare, avrebbe colpito c un manifestante che è caduto facendosi male a una spalla. Tni (acronimo per tutela Nazionale Imprese), che ha organizzato la protesta, era in diretta video, diretta che è stata interrotta dopo l’incidente. L’uomo alla guida, che non si è fermato, è stato poi intercettato da un’auto della polizia stradale ed identificato al casello di Barberino del Mugello. Il manifestante investito sarebbe un ristoratore emiliano.

La protesta era stata avviata stamane verso le 9,30, contro le nuove misure del governo circa le riaperture. Contestato, come ha spiegato il presidente di Tni Pasquale Naccari, soprattutto la parte del provvedimento in cui si stabilisce che le aperture debbano tenersi all’aperto. Inoltre, dice Naccari, “Siamo imprenditori e siamo stanchi di subire“, qui c’è gente che “vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense”. altro blocchi del traffico sono stati messi in atto, sempre da Tni, anche sull’E45.