Firenze – Il Nucleo Operativo di Protezione Civile, associazione di volontariato già conosciuta per la sua attività nel trasporto internazionale di Midollo Osseo per trapianti con la sua sezione documentazione e comunicazione, ha ideato un progetto cofinanziato dalla Regione Toscana per far conoscere le buone pratiche di Protezione Civile alla popolazione.

“Nonna Marzia buoni consigli di Protezione Civile” è il canale You Tube dedicato dove “Nonna Marzia”, veterana del grande mondo del volontariato, all’indirizzo https://www. youtube.com/channel/ UC8jeZaoT55xk9zGuAQ7dcmw spiega con semplicità ed efficacia con brevi video lezioni cosa fare e cosa non fare nelle situazioni di emergenza, ma soprattutto che l’autoprotezione e la prevenzione possono fare di ognuno di noi un cittadino attivo consapevole e capace di proteggere se stesso, gli altri e l’ambiente.

“Il nostro paese è sempre più fragile e a causa dei cambiamenti climatici gli eventi estremi sono più frequenti ed è necessario con una fruizione semplice provare a far arrivare a tutti, anche ai più piccoli, quei consigli che possono salvare vite” spiega Massimo Pieraccini presidente dell’Associazione e insignito nel 2019 dal Presidente Mattarella del titolo di Grand’Ufficiale per meriti civili, ideatore del progetto.

Verranno sfruttati i canali social per sensibilizzare tutti a farsi “cittadini attivi” per consigliare con facilità e senza tecnicismi “cosa fare in caso di”. “C’è necessità di questo strumento – sottolinea Nadia Fondelli giornalista e veterana dell’associazione – anche perché oggi abbiamo troppe fonti di notizie e il rischio di un informazione non corretta o peggio falsa è dietro l’angolo e in questi casi potrebbe avere conseguenze davvero gravi”

“Nonna Marzia” all’anagrafe Marzia Fanfani volontaria di lungo corso con alle spalle missioni in emergenze nazionali e internazionali darà in ogni puntata le sue pillole di buoni consigli con un linguaggio semplice pensato per arrivare a tutti. Ci sarà anche spazio per raccontare storie di uomini e donne del mondo della Protezione Civile, dei territori, dell’associazionismo.

Un progetto importante di servizio alla cittadinanza poichè solo conoscendo come prevenire calamità naturali o indotte dall’uomo, raccontare le buone pratiche, gli interventi in emergenza e post emergenza, i comportamenti da adottare, le misure necessarie contro il sempre più frequente degrado ambientale indotto dai cambiamenti climatici possiamo fare tutti Protezione Civile e contribuire a salvare vite.