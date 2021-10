Firenze – Il maestro Zubin Mehta e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dopo il penultimo concerto del “Ciclo Beethoven” del 15 ottobre 2021, di nuovo sul palcoscenico del Teatro del Maggio, per un appuntamento particolare: la Sinfonia in do maggiore D. 944, Die Grosse, di Franz Schubert, spiegata al pubblico. Mercoledì 27 ottobre alle ore 20.

Il maestro Mehta, direttore onorario a vita del Maggio, uno dei più acclamati della scena mondiale e fra i più importanti interpreti di Schubert, sarà sul podio per condividere con gli spettatori i dettagli di quella che è considerata una delle più belle composizioni sinfoniche del compositore austriaco. Per il pubblico dunque un’occasione doppiamente speciale: in primo luogo per poter assistere, in modo diverso dal solito, al lavoro svolto da Zubin Mehta alla guida della sua Orchestra e poi per poter ascoltare la spiegazione di quello che è senza dubbio una delle più importanti composizioni del repertorio di Schubert e del repertorio romantico in generale. La sinfonia Die Grosse è inoltre prevista nella prima tappa dell’imminente tournée europea del Maggio che partirà il 30 ottobre da Amburgo per poi concludersi il 7 novembre a Dortmund.