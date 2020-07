Firenze – Due importanti notizie che riguardano la Sangiovannese, società del Girone E di Quarta Serie. Innanzitutto, quella relativa ad un provino in Lega Pro, per il promettente trequartista del team di piazza Palermo, di 21 anni, l’albanese Aldo Kondaj. Proveniente dal vivaio del Marzocco e lanciato, con successo, in questo primo scorcio di campionato dal tecnico Agostino Iacobelli.

Subito, impostosi all’attenzione della tifoseria locale con prestazioni, altamente, soddisfacenti. Condite da ben 3 reti, in 23 gare, la passata stagione. Puntualmente, confermate, quest’anno. Convocato, tramite il proprio procuratore, l’aretino Marco Carrara, presso lo Stadio Comunale Matteo Mannelli di Fano, nel Pesarese.

Per il primo pomeriggio di martedi 14 luglio, per sostenere un provino con la formazione marchigiana, giallo-azzurra-blù, militante nel Girone B di Lega Pro. Allenata dall’ex giocatore della Sangiovannese di una quarantina di anni fa, l’attaccante mancino Marco Alessandrini. L’altra, è quella del rientro a Grassina, dell’ormai, ex Direttore Generale biancoazzurro, Nicola Del Grosso. Per motivi, strettamente, personali e di ricongiungimento al nucleo familiare. Nella frazione omonima della località, ubicata nel Chianti. Nel comune di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino.