Firenze – Dal 17 al 21 aprile si svolgerà, presso l’Aeroporto Internazionale “Amerigo Vespucci” di Firenze, l’attività di familiarizzazione al volo per 29 allievi frequentatori del Corso “Taurus” della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”.

Le attività volative – che sono state precedute dalle propedeutiche lezioni teoriche – vedranno ciascun allievo effettuare dei voli al fianco di piloti istruttori del 60° Stormo di Guidonia a bordo di velivoli a motore Siai S.208/M.

Tale attività rappresenta la seconda fase del progetto “Giovani Aquile”, un programma triennale inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola che mira ad accrescere e consolidare nei giovani allievi dell’Istituto la passione per il volo e per la cultura aeronautica e far maturare in loro capacità di pianificazione, progettazione, analisi e gestione di situazioni complesse.

La prima fase di “Giovani Aquile” prevede un corso di volo a vela su aliante “Grob Twin Astir” presso il 60° Stormo di Guidonia, mentre la terza fase del progetto consiste in una serie di voli motivazionali – presso uno o più Stormi dell’Aeronautica Militare – destinati agli allievi dell’ultimo anno dell’Istituto.

Oltre al progetto “Giovani Aquile”, durante i tre anni di permanenza presso il liceo dell’Aeronautica Militare, gli allievi e le allieve della Douhet hanno la possibilità di cimentarsi in altre attività di cui alcune a carattere prettamente aeronautico, come il corso di Volo da Diporto o Sportivo (VDS) a motore.

Il giorno 19 aprile 2023 alle ore 08:00, presso il piazzale antistante l’Aeroclub fiorentino “Luigi Gori” ci sarà il Media day dell’evento, alla presenza del Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, il Comandante della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, Colonnello Massimiliano Macioce e gli allievi del Liceo.

Parteciperanno all’evento altre autorità locali, le autorità aeroportuali e alcune realtà associative toscane.

La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico (circa 800 domande annue). La formazione umanistica e scientifica, prevista dal Piano d’Offerta Formativa in aderenza ai programmi ministeriali previsti per il triennio conclusivo del Liceo Classico e Scientifico, è supportata da molteplici attività culturali, sportive e d’istruzione.

La programmazione didattica è sviluppata a tempo pieno con modalità organizzative di tipo collegiale e comporta inoltre una forte interazione tra l’ambiente scolastico e la comunità sociale, con particolare riferimento al contesto artistico e culturale della città di Firenze.

Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi, sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per affrontare le sfide del domani.

L’organico dell’Istituto consta di personale militare e 16 docenti civili, sotto il Comando di un Ufficiale Colonnello nel duplice ruolo di Comandante e Dirigente Scolastico. Il Reparto dipende dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche presso il cui sedime è ospitata.

Le attività didattico-formative a favore degli Allievi garantiscono un percorso di crescita orientata alla cittadinanza attiva, alla responsabilità personale e sociale, mediante l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze attraverso il lavoro di gruppo e l’interdisciplinarietà. La Scuola, nell’ambito della propria autonomia, enfatizza l’internazionalità, attraverso l’acquisizione di competenze linguistiche, l’approfondimento delle lingue e culture classiche unitamente all’acquisizione del metodo matematico scientifico.

Dal 2006 ad oggi si sono diplomati presso la Scuola 505 allievi (141 di sesso femminile) dei Corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, Nadir, Omega, Perseo e Rigel.

Attualmente sono presenti 100 allievi (di cui 53 ragazze) così distribuiti: 35 Allievi del Corso Sirio, che stanno frequentando il terzo anno, 29 Allievi del Corso Taurus, al secondo anno e 37 allievi del Primo Corso.