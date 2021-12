Roccastrada – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del nuovo Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola (foto).

“Il lavoro in Provincia è già iniziato. C’è molto da fare, ma per farlo bene è necessario, innanzitutto, conoscere e apprendere i meccanismi di funzionamento di questo Ente che pur dimensionato è ancora complesso. Ho iniziato a “imparare” promuovendo immediatamente un incontro con tutti i dirigenti e preparando la prima seduta del Consiglio provinciale che si terrà il 30 dicembre.

Il primo impegno è, però, con me stesso: non resterò dentro il palazzo e, soprattutto, non abbandonerò il rapporto che ritengo basilare con la popolazione. Sarò 28 volte sindaco come ho detto subito dopo l’insediamento garantendo un rapporto costante con tutti gli eletti del territorio, con i miei concittadini di Roccastrada e con tutti coloro che vorranno concedermi il loro rapporto.

Alla base della mia formula di “buon amministratore” resta il rapporto quotidiano con le persone. È un legame che non abbandonerò mai e, anzi, amministrando la Provincia cercherò di estendere. Tra i primi atti, infatti, oltre la convocazione del Consiglio, ho organizzato la mia segreteria in Provincia prevedendo la possibilità di ricevere le persone, tutte quelle che hanno qualcosa da dirmi I cittadini da lunedì a venerdì a partire dalle 9:30 fino alle 12:30

potranno chiamare lo 0564 484281 e fissare un incontro.”