Firenze – La prefettura informa che il bando per l’affidamento dei servizi di gestione e funzionamento dei centri straordinari di accoglienza è stato pubblicato. Il bando ha il fine di assicurare la prosecuzione delle misure di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Si tratta di un bando di gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri straordinari di accoglienza.

Nel bando sono riportati 3 distinti lotti a seconda della tipologia dei servizi richiesti: il primo, per la gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative per un totale di 50 ospiti, il secondo per centri collettivi fino a 50 unità e un ulteriore lotto per centri collettivi da 51 a 100 posti.

Il bando prevede una durata del servizio per 12 mesi, eventualmente rinnovabili di altri 12. L’avviso di gara, contenente i dettagli tecnici dell’offerta, i requisiti e le modalità operative di svolgimento della procedura, è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura (www.prefettura.it/firenze), nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di Gara e Contratti”, link diretto: https://www.prefettura.it/firenze/news/Bandi_di_gara_e_contratti-17078836.htm#News_123980

La gara si svolgerà mediante piattaforma elettronica sul sito https://www.acquistinretepa.it, le cui modalità di utilizzo sono riportate negli allegati del bando (all. 1, 2 o 3) a seconda del tipo di offerta, consultabili sul sito della Prefettura.