Firenze – Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, dell’Alleanza Verdi Sinistra, sceglie di mettere nero su bianco, con un post su Facebook, il proprio pensiero circa la gestione dell’acqua, in previsione dell’ormai prossima scadenza (2024) dell’affidamento del servizio idrico a Publiacqua. “Si è finalmente aperta una discussione tra i Comuni toscani di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo su come procedere – scrive Falchi – la Regione Toscana, tanti nostri Comuni sono amministrati da forze di sinistra e centrosinistra, civiche, ambientaliste, progressiste. Sento sempre dire che serve dare un segnale di discontinuità e di novità: ecco, abbiamo l’occasione di farlo rispettando la volontà espressa col Referendum del 2011”. Prosegue Falchi: “Allora lasciamo una volta per tutte la logica del profitto fuori dalla gestione dei beni comuni. Io ho le idee chiare: la gestione dell’acqua deve essere in mani totalmente pubbliche”.