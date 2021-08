Firenze – Concluse nella notte le operazioni di riapertura dell’acqua sul cantiere tra viale Lavagnini e viale Strozzi. In corso invece la medesima operazione sul cantiere gemello in viale Matteotti dove, per motivi tecnici, i lavori sono leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. Ne dà notizia un comunicato di Publiacqua. Al momento le operazioni di riapertura su viale Matteotti sono in corso e prevediamo, questo sì come da tabella di marcia, almeno 3 ore per completare l’intervento.

Al momento sul territorio si stanno verificando basse pressione sulle zone di Rifredi e Sodo a Firenze mentre sul resto del territorio si conferma la garanzia delle fasce di maggior consumo sulla rete di Prato. Si mantiene un alto livello di attenzione su tutto il territorio, anche laddove disservizi non si sono fino ad ora verificati.

Ribadiamo il nostro appello ai cittadini dei comuni coinvolti per un consumo responsabile ed attento dell’acqua, evitando tutti gli usi non idropotabili ed igienico sanitari. La loro collaborazione fino ad ora è stato fondamentale e prezioso e lo sarà anche nelle prossime ore.