Arezzo – Sotto l’egida di Puliamo il Mondo 2023, si è svolta l’iniziativa organizzata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in collaborazione con Legambiente Arezzo, Pescatori Casentinesi e tante associazioni del territorio insieme ai Comuni di Castel San Niccolò, Poppi e Pratovecchio Stia, all’Unione dei Comuni Montani del Casentino e a Sei Toscana. In tanti dalla riva e dentro l’acqua hanno lavorato per eliminare le plastiche che hanno invaso il fiume. Rimediato almeno parzialmente un disastro ambientale mai registrato prima nel tratto casentinese.