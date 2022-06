Firenze – Mattinata di incontri in palazzo Strozzi Sacrati per un aggiornamento sulla situazione della ex Gkn, ora Qf, e dello stabilimento di Campi Bisenzio. La riunione è stata convocata dalla Regione, rappresentata dal presidente Eugenio Giani, dall’assessora al lavoro Alessandra Nardini e dal consigliere per le crisi aziendali Valerio Fabiani; presenti il sindaco della città metropolitana, Dario Nardella e quello di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi.

Al tavolo, in attesa di una convocazione da parte del Mise, i sindacati, le rsu aziendali e l’imprenditore Francesco Borgomeo.

Borgomeo ha annunciato la richiesta di ritiro della cassa integrazione per transizione – con ritorno alla cassa integrazione ordinaria – e si è impegnato al closing dell’accordo con gli ulteriori investitori in Qf per il mese di luglio.