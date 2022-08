Firenze –Il tavolo plenario per l’ex Gkn tornerà a riunirsi il 31 agosto, termine ultimo secondo il crono programma contenuto nell’accordo firmato tra le parti a gennaio. E’ quanto deciso questa mattina al termine di due riunioni ristrette: la prima tra istituzioni e Qf, la seconda tra istituzioni, sindacati e rsu. In questa sede è stata accolta la proposta della Regione, presente con il consigliere del presidente per lavoro e crisi aziendali, riferita alla necessità di interloquire anche con i partner di Qf.

Le istituzioni – oltre alla Regione, Ministero dello sviluppo economico e Ministero del Lavoro – contatteranno direttamente le aziende che hanno aderito al consorzio di imprese dedicato all’industria 5.0, di cui fa parte anche Qf, e che questa mattina non erano presenti alla riunione convocata dal Mise, contrariamente a quanto richiesto dalle istituzioni all’ultima riunione del tavolo in plenaria.